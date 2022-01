Was die Mitglieder desetzt nach eigenen Angaben geschafft haben, dürfte jedoch selbst Tesla-Gründer Elon Musk hellhörig werden lassen. Die Tüftler aus dem Bundesstaat Michigan bestückten einenfuhr die E-Limousine mit durchschnittlich 55 mph (knapp 90 km/h) ohne Aufladen durchs Land – und das Mitte Dezember bei winterlichen Temperaturen. Bei einem von Dritten verifizierten Test auf einem Prüfstand reichte der Strom nach ONE-Angaben sogar für 882 Meilen (knapp 1420 Kilometer). Tesla gibt die Reichweite eines Model S mit geschätzten 652 Kilometern an.

Ob, wann und in welcher Form. Die Rekordfahrt im Dezember 2021 dürfte in erster Linie eine Demonstration gewesen sein, was in der Akkutechnik für E-Autos möglich ist. Ijaz: "Wir wollen die. Unsere Batterie soll Fernreisen mit einer einzigen Ladung ermöglichen und gleichzeitig Kosten und Sicherheit durch den Einsatz nachhaltiger Materialien verbessern." Erst Anfang Januar hattemit 1000 Kilometer Reichweite für Aufsehen gesorgt. Ob sie jedoch jemals vom Band laufen wird, ist mehr als fraglich.