Eines der zentralen Argumente von E-Auto-Skeptikern ist die mangelnde Reichweite von Elektroautos . Klar: Wer einen Tank mit Sprit für 800 Kilometer dabeihat, kennt keine Reichweitenangst . Doch visionäre E-Autos helfen beim Umdenken. Daher ist der geplante Mercedes Vision EQXX mit 1000 km Reichweite zwar eine prima Idee, um Ängste zu zerstreuen, sinnvoll und nötig ist eine solche XXL-Reichweite aber nicht. Zum einen möchte ich den Autofahrer sehen, der wirklich zehn, elf Stunden am Stück am Steuer sitzt – ohne Pinkel- oder sonstige Pause. Das macht doch keiner! Und wenn das Auto mal steht, sollte man nachladen können, das wäre viel wichtiger.

Also ist das Problem der Reichweite keines der kleinen Akkus , sondern eines der zu wenigen Schnellladestationen an Autobahnen , an denen Strom noch dazu bislang zu teuer ist. Sinnvoll sind riesige Akkubündel, die für eine große Reichweite nötig sind, auch nicht. Aus zwei Gründen: Akkus sind das teuerste Bauteil am Elektrofahrzeug, also bedeuten kleine Batterien günstigere Kaufpreise für E-Autos. Noch dazu bringt ein großer Akku massives Mehrgewicht. Das mag beim Porsche Taycan akzeptabel sein, sein mächtiges 93,4-kW/h-Energiepaket wiegt satte 650 Kilo. Viel zu viel für Alltags-Autos, denn das Gewicht verschärft den durchschnittlichen Energieverbrauch, kostet Kraft beim Beschleunigen. Es erhöht Achslast und Verschleiß an Reifen und Fahrwerk.