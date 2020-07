Am Heck verraten nur die beiden Diffusorelemente den iX3 als E-Auto.

Mobile E-Auto-Ladeger├Ąte Juice Booster 2 (bis 22 KW) Preis*: 999 Euro NRGkick 32 A Light (bis 22 KW) Preis: 950,90 Euro NRGkick 16 A Light (bis 11 KW) Preis: 925,90 Euro *Preise: Stand 20.04.2020 *Preise: Stand 20.04.2020

Schon der Name verr├Ąt: Der BMW iX3 ist ein Ableger des beliebten X3 und bekommt daher. Die Front bleibt beim Elektro-SUV weitgehend geschlossen. Nur. Die typische BMW-Doppelniere wird von einer glatten Fl├Ąche ausgef├╝llt, die Rahmen verschmelzen in der Mitte zu einer Einheit. Um zu zeigen, dass der. Vorn an der Seite fallen neben den kleinen Radhausentl├╝ftungen vor allem dieauf. Sie tragen f├╝nf str├Âmungsoptimierte Eins├Ątze, die den Luftwiderstand des iX3 dr├╝cken sollen.Betrachtet man das Heck, so erscheint der BMW bis auf die Sch├╝rze wie ein klassischer X3. Die Sto├čstange tr├Ągt dagegen blaue Diffusoreins├Ątze, die in ├Ąhnlicher Weise schon mit dem BMW Concept i4 pr├Ąsentiert wurden.