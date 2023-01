So wie früher schnell mal in zwei Minuten die Energie für 700 Kilometer Fahrt bunkern und später pausieren, wo und wann man will, würde die Fahrt mit dem Batterieauto in die Länge ziehen. Dem E-Auto müssen wir uns anpassen: Wir pausieren da, wo man laden kann, nicht da, wo es schön ist. Wir starten erst dann, wenn genügend Energie an Bord ist, nicht dann, wenn wir einfach Lust haben loszufahren.