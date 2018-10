BMW M-Neuheiten bis 2020: Vorschau

Video: BMW M3 (2020) So stark wird der M3 Zur Videoseite

In den kommenden Jahren plant die BMW M GmbH einige Sondermodelle und komplett neue Modellreihen. Dabei bricht die BMW-Spezialabteilung sogar mit Traditionen: Der Allradantrieb wird ab sofort nicht nur in den SUVs mit M-Genen, sondern mit dem neuen, über 600 PS starken M5 erstmals auch in einer Limousine angeboten. Das M4 Cabrio kommt anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des M3 Cabrios als Sondermodell "Edition 30 Jahre". Vor allem Mercedes-AMG fährt eine extreme Modelloffensive und hat mit allen Ablegern bereits über 60 Modellvarianten im Angebot. Auch wenn man die M Performance-Ableger mitrechnet, kann die M GmbH da aktuell nicht mithalten. Damit sich das wieder ändert, arbeiten die Ingenieure in München am neuen BMW 8er. Anders als beim Original soll es dieses Mal auch eine Serienversion des M8 geben.