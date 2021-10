Rabatt BMW M135i mit Rabatt Den BMW M135i gibt es mit bis zu 10.290 Euro Rabatt bei carwow.de. (Stand: 28. Oktober 2021) Zum Angebot

Standardmäßig kommt der BMW M135i mit Allrad, Sperrdifferenzial an der Vorderachse, Achtgangautomatik und fünf Türen. Die einzige aufpreisfreie Farbe ist Alpinweiß, die Basisfelgen messen 18 Zoll. Der Sechszylinder des Vorgängers wich einem Zweiliter-Turbovierzylinder mit kräftigen 306 PS . In Verbindung mit dem "xDrive"-Allradantrieb sprintet der Hot Hatch in 4,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Sportattribute wie M Sportbremsen, M Sportfahrwerk mit zehn Millimetern Tieferlegung, M Sportlenkung, ein Heckspoiler, Sportsitze und ein M Lederlenkrad sind natürlich Serie.(Achtung: Die Überführungskosten können den Rabatt um ein paar Hundert Euro schmälern). Das macht eine Ersparnis von 20 Prozent! Die besten Angebote starten dort bei 42.059 Euro. So bleibt ordentlich Spielgeld übrig, falls man seinem M135i noch etwas mehr Leistung oder Querdynamik einhauchen möchte. Umfangreiche Tuningkits gibt es etwa von Dähler oder von Lightweight Performance