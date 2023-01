In der Frontansicht sind M3 CS und M4 CSL praktisch nur an den Schriftzügen zu unterscheiden. Vom limitierten Topmodell mit dem legendären Kürzel übernimmt der CS die gewichtsoptimierten Nieren mit luftdurchlässigeren Inlays, den Frontsplitter mit weit nach außen reichenden Flaps in Sichtcarbon und auch die Carbon-Motorhauben mit Sichtcarbon-Streifen. Laserlicht mit gelben Tagfahrleuchten sind beim CS Serie.

Neben dem beim M3 serienmäßigen Carbondach sind zudem die Seitenschweller, die Außenspiegelkappen, der Heckdiffusor und die Abrisskante in Sichtcarbon ausgeführt. In Kombination mit dem rund vier Kilo leichteren Titan-Endschalldämpfer und den vom M4 CSL bekannten Schmiedefelgen in den Dimensionen 275/35 ZR19 VA und 285/30 ZR19 HA (serienmäßig in Goldbronze, optional in Schwarz) soll der CS im Vergleich zum normalen M3 Competition xDrive rund 20 Kilo einsparen. Das DIN-Leergewicht des M3 CS gibt BMW mit 1765 Kilo an, was 140 Kilo mehr sind als beim CSL.