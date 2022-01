Versteigerung dieses originalen BMW M3 E46 in der auffälligen Farbe "Imolarot BMW M-Modelle haben zuletzt einen ordentlichen Preisanstieg erfahren! Kaum gefahren und deshalb extra teuer: So lässt sich diediesesin der auffälligen Farbe "Imolarot II " kurz und knapp zusammenfassen. Doch es steckt mehr dahinter, denn vielehaben zuletzt einenerfahren!

Zoom Zeitlose Silhouette: Für viele Fans ist der E46 die schönste M3-Generation.



BMW M3 G80 mit 510 17 Jahre alter BMW M3 E46 mit weniger als 20.000 Kilometern auf dem Tacho eingebracht. Auf der 83.500 Euro kostet ein nagelneuermit 510 PS starkem Sechszylinder und Handschaltung aktuell in der Basis. Fast genauso viel Geld hat jetzt ein. Auf der Auktionsplattform bringatrailer.com wurde das M-Modell angeboten und letztendlich für umgerechnet 74.159 Euro (85.000 US-Dollar) verkauft. Nun ist es nichts Neues, dass der Gebrauchtwagenmarkt aktuell sehr aufgeheizt ist und die Preise teilweise jenseits von Gut und Böse liegen; doch zu einem ähnlichen Preis gibt es in Deutschland fast schon einen M3 CSL, das Sondermodell , das von vielen Fans als der beste M3 aller Zeiten angesehen wird.

Jährliche Fahrleistung nur 1166 Kilometer



Fairerweise muss klargestellt werden, dass es sich beim verkauften M3 E46 aus dem Baujahr 2004 um ein Exemplar aus erster Hand mit gerade mal 19.814 Kilometern (12.312 Meilen) handelt, das in dieser Form heutzutage wahrscheinlich nur noch sehr schwer zu finden ist. Nicht mal 20.000 Kilometer in 17 Jahren, das entspricht einer jährlichen Fahrleistung von nur 1166 Kilometern – der M3 stand also mehr, als dass er gefahren wurde. Hinzu kommt, dass sich der E46 mit Ausnahme der schwarzen Nieren im unverbastelten Originalzustand befindet und die gesuchte Sechsgang-Handschaltung statt des oft kritisierten SMG-II-Getriebes an Bord hat. Die Sonderausstattung inklusive Premium Package (Schiebedach, Lederausstattung und elektrisch einstellbare Vordersitze), Xenon, Radio Business CD, Harman Kardon Soundsystem sowie 19-Zoll-M-Doppelspeiche-Felgen (BMW Styling 67) lässt keine Wünsche offen.

Zoom Herzstück: Der 3,2-Liter-Reihensechszylinder (S54) ist ein Hochdrehzahlmotor mit 343 PS.





dritte Generation des BMW M3, die als Coupé und Cabrio angeboten wurden. Das Herzstück bildet ein hochdrehender Reihensechszylinder (S54) mit 343 PS und 365 Nm maximalem Drehmoment. Die Kraft wurde wahlweise über eine Sechsgang-Handschaltung oder das automatisierte Schaltgetriebe SMG-II an die Hinterräder abgegeben. Beide Versionen absolvieren den Sprint auf 100 km/h in 5,2 Sekunden. Äußerlich ist der M3 an den ausgestellten Radhäusern, den charakteristischen Entlüftungskiemen (die gerne auch mal bei 320i oder 330i nachgerüstet wurden) sowie am Powerdome auf der Haube und den vier Endrohren zu erkennen. Ab 2007 wurde der E46 Mit dem E36 debütierte im Jahr 2000 die, die als Coupé und Cabrio angeboten wurden. Das Herzstück bildet einmaximalem Drehmoment. Die Kraft wurde wahlweise über eine Sechsgang-Handschaltung oder das automatisierte Schaltgetriebe SMG-II an die Hinterräder abgegeben. Beide Versionen absolvieren den Sprint auf 100 km/h in 5,2 Sekunden. Äußerlich ist der M3 an den ausgestellten Radhäusern, den charakteristischen Entlüftungskiemen (die gerne auch mal bei 320i oder 330i nachgerüstet wurden) sowie am Powerdome auf der Haube und den vier Endrohren zu erkennen. Ab 2007 wurde der E46 M3 vom E90 (E92/E93), dem einzigen M3 mit V8, abgelöst.

Zoom Im Innenraum ist der M3 trotz seines Alters kaum von einem Jahreswagen zu unterscheiden. Hier ist nichts abgenutzt.



Zurück zu dem besonderen Exemplar aus den USA. Die Außenfarbe "Imolarot II" ist beim M3 E46 eher selten, steht dem Coupé aber sehr gut. Auf den detaillierten Bildern ist zu erkennen, dass sich der M3 in einem außerordentlich gepflegten Zustand befindet. Der einzig erkennbare Makel sind kleinere Kratzspuren vom Aufsetzen an der Unterseite der Schürze. Vor allem die schwarze Lederausstattung präsentiert sich im neuwertigen Zustand – ein weiterer Beleg dafür, dass der M3, der 2004 durch BMW San Francisco ausgeliefert wurde, offenbar immer pfleglich behandelt wurde. So wurde kurz nach dem Kauf eine Schutzfolie aufgebracht, die zwar den Lack vor Steinschlägen oder kleineren Kratzern geschützt hat, nach beinahe 17 Jahren aber sicherlich erneuert werden könnte. Außerdem hat der erste und einzige Besitzer nicht nur alle originalen Dokumente aufbewahrt, sondern dem M3 auch jedes Jahr einen Service spendiert.

Der M3 ist nicht unfallfrei



BMW nicht unfallfrei, denn laut Verkäufer wurde der linke Kotflügel nach einem Unfall mit einem ehemalige Neupreis von 55.220 US-Dollar geknackt. Am Ende fiel der Hammer bei 85.000 US-Dollar (74.159 Euro). Allerdings ist der, denn laut Verkäufer wurde der linke Kotflügel nach einem Unfall mit einem Motorrad instandgesetzt. Einen kleinen Mangel gibt es in der ansonsten makellosen Historie also doch. Die Reparatur scheint das Interesse am M3 jedoch nicht gebrochen zu haben, denn schon nach wenigen Tagen wurde dergeknackt. Am Ende fiel der Hammer bei 85.000 US-Dollar (74.159 Euro).

Zoom Bis auf die schwarzen Nieren befindet sich der M3 im unverbastelten Originalzustand.



Selbst runtergerockte BMW M3 E46 kosten schon 20.000 Euro



Zum Abschluss also noch mal ein kurzer Preisvergleich. In Deutschland kosten selbst importierte M3 E46 mit deutlich über 200.000 Kilometern auf der Uhr und dem weniger begehrten SMG-II-Getriebe schon um die 20.000 Euro. Handgeschaltete Coupés sind rar und kaum noch unter 35.000 Euro zu finden. Topgepflegte deutsche Autos mit belegbarer Historie können auch schon mal 50.000 Euro und mehr kosten. Doch das ist noch gar nichts im Vergleich zu den USA, wo legendäre M-Modelle zuletzt einen regelrechten Hype erlebten.