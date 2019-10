N

ur einen Tag nachdem ein erstes Bild vom Heck des neuen M3 aufgetaucht ist, wurde jetzt scheinbar auch die Front geleakt. Auf dem Instagram-Account von Wilco Blok ist ein Bild zu sehen, das offenbar in einem BMW-Werk geknipst wurde.Stattdessen erinnert der Mega-Grill an die umstrittene IAA-Studie zum nächsten 4er . Sollte es sich um die Sportversion des 3er handeln, würde der gewagte Grill darauf hindeuten, dass BMW einetablieren will.