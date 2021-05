G

erade erst hat, das wieder mit Stoffdach zu haben sein wird. Antriebstechnisch gehen die Münchner beim offenen M4 aufs Ganze: Das Cabrio wird ausschließlich alsangeboten. Den Grundpreis schätzt AUTO BILD auf mindestens 100.000 Euro, wenn das M4 Cabrio ab Juli 2021 beim Händler steht. Die erstensind hingegen schon ausgeliefert und auch wenn die markante Optik immer noch für Diskussionen unter BMW-Fans sorgt, sind die Fahrleistungen über jeden Zweifel erhaben. In der Competition-Version leistet der S58 getaufte Dreiliter-Reihensechszylinder . Schon ohne Allradantrieb xDrive (der ist voraussichtlich erst ab Sommer 2021 ehrältlich) sprintet der M4 in 3,9 Sekunden auf 100 km/h und wer 2450 Euro in das M Driver's Package investiert, kann 290 km/h Topspeed erreichen. Auch im AUTO BILD Einzeltest konnte der neue M4 glänzen: Im Vergleich zum Vorgänger F82 ist dasgeworden. Wenn die Traktion dann doch abreißt, tut sie das nicht mehr so unvermittelt wie bisher. Leistung und Fahrspaß haben allerdings auch ihren Preis. Schon die 480 PS starke Basisversion mit Sechsgang-Handschaltung kostet mindestens 84.000 Euro, alszu haben – außer im, denn da gibt es das Sportcoupé schon ab unter 700 Euro pro Monat!