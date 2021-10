Als der aktuelle M4 mit dem Baucode G82 2020 vorgestellt wurde, sorgten vor allem seine großen Nieren für viele Diskussionen. Die bekommt natürlich auch der auf ihm basierende CSL, aber in anderem Design . In ihnen sind große Elemente in Form von liegenden Ypsilons untergebracht. Einekönnen wir als gesetzt ansehen. Am Heck dürfte der M4 CSL einen neuen Spoiler und eine andere Schürze enthalten. In die sind möglicherweise zwei mittige Endrohre eingelassen. Um das Gewicht zu reduzieren, ist mit dem Einsatz vonzu rechnen. Auch leichtere Felgen leisten einen Beitrag dazu. Dahinter wird sich wohl eine serienmäßige Carbon-Keramik-Bremsanlage finden.