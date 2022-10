Am Ende noch die alles entscheidende Frage: Was ist dieser ganz besondere BMW denn nun wert? Abschließend lässt sich diese Frage nicht beantworten, denn der M5 Touring wurde nicht verkauft. Das Höchstgebot lag bei umgerechnet gut 45.000 Euro (44.444 US Dollar), wobei der Mindestpreis nicht erreicht wurde. Interessant ist dabei, dass das gleiche Auto vor ziemlich genau zwei Jahren auf bringatrailer.com versteigert wurde . Der damalige Preis? Umgerechnet 45.900 Euro (45.000 US Dollar).