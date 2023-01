Die letzte Fahrt mit 507 PS! Leichenwagen sind in der Regel aufwendige Sonderumbauten. Der Sarg der Queen wurde beispielsweise in einer schwarzen Mercedes E-Klasse (213) transportiert, die vom Spezialisten Binz angefertigt wurde. Doch auch unter den Spezialumbauten gibt es echte Exoten. So wie diesen BMW M5 Leichenwagen!