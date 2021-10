Nicht nur die Elektromobilität , auch das Themagewinnt in derimmer mehr an Bedeutung. Mit Blick auf die Umwelt geht es neben deroder demvon Materialien auch um die Wiederverwendung von E-Autobatterien im sogenannten. Das bedeutet, dass die Akkus nach ihrer Nutzung im Elektroauto alszum Beispiel für Fabriken oder Wohngebäude dienen.

Bereits seit 2013 versucht, alten Akkus eine neue Chance zu geben. Neun Jahre später tragen diese Bemühungen ganz besondere Früchte: So werden mehr alsaus demfür den Strom auf der "Music of the Spheres Welttournee 2022" der britischen Band("Higher Power") sorgen. Ihr Einsatz statt kraftstoffbetriebener Stromgeneratoren während der(darunter je zwei in Berlin und Frankfurt) soll die Konzertreihe zu einer dermachen. Von einer möglichen "Blaupause für die gesamte Live-Branche" ist die Rede.