Die besten Autopflege-Produkte Dr. Wack P21S High End Preis*: 9,71 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert DR. WACK A1 Speed Wax Plus 3 Preis*: ab 15,10 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Koch Chemie Shine Speed Polish Preis*: 22,85 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Sonax Xtreme Scheibenreiniger Sommer Preis*: 5,76 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert A1 Polster- und Alcantarareiniger Preis*: 8,52 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert *Preise: Stand 17.04.2020 *Preise: Stand 17.04.2020

022 wird es Zeit für einen neuen X1 Bedeutet: deutlich größere, neu gestaltete Nieren, schmalere Scheinwerfer und eine neue Schürze für die Front. Der angedeutete Unterfahrschutz dürfte entfallen, stattdessen werden die Lufteinlässe wohl klar voneinander getrennt.Die Beplankung an den Seiten entfällt wahrscheinlich, und auch am Heck dürfte man sich vor allem auf die Neugestaltung der Rücklichter und eine Schürze, die deutlich weniger Offroad-Ambitionen ausstrahlt, konzentrieren.. Die aktuelle BMW-Designsprache, bei der alle Elemente des Armaturenbretts waagerecht ausgerichtet wird sich wohl auch im kleinsten SUV wiederfinden. Genau wie ein aktuelles Infotainment . Motorseitig ist mit Drei- und Vierzylinder-Turboaggregaten zu rechnen. Möglicherweise bietet BMW den X1 auch als Plug-in-Hybrid an.