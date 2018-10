Die Rücklichter bekommen vermutlich eine neue Leuchtengrafik.

Der vordere Stoßfänger wird voraussichtlich leicht modifiziert. Da die Scheinwerfer teilweise mit Tarnfolie überzogen sind, könnten sie beim Facelift ebenfalls verändert werden. In der Seitenansicht sind keine Unterschiede zum aktuellen X1 zu erkennen. Selbst die Schürzen tragen keine Tarnfolie. Am Heck wird vermutlich ebenfalls die Schürze leicht überarbeitet. Da die Rückleuchten fast komplett mit Folie überzogen sind, bekommt das Kompakt-SUV hinten wahrscheinlich eine komplett neue Leuchtengrafik. Innen wird der X1 zukünftig stärker dem X2 ähneln. Deshalb werden wohl das Infotainmentsystem, der Automatikwahlhebel und das Lenkrad angepasst. Unter der Haube des X1 sind keine Revolutionen zu erwarten.Die Bayern setzen bei ihrem kleinsten SUV weiterhin auf einen Mix aus Drei- und Vierzylindern. Wahrscheinlich bekommen mit dem Facelift auch alle Benzinmotoren einen Partikelfilter. Ein Notbremsassistent und eine Rückfahrkamera sind zukünftig vermutlicbei allen X1 serienmäßig an Bord. Derzeit beginnen die Preise bei 32.350 Euro. Mit dem Facelift könnten sie geringfügig steigen.