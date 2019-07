Platz 1 mit 528 von 750 Punkten: BMW X2 sDrive 18d. Setzt seine Kraft gut und effizient ein, liegt bestens und hat alles, was man braucht.

Kostspielig: Für den Evoque D150 werden 43.250 Euro fällig – rund 6000 Euro mehr als für den Volvo.

Bei den besonders fein herausgeputztenwill der neueAutomatik jetzt mitreden. Dahinter steht ein, der seine Kraft über ein Neunstufen-Automatikgetriebe grundsätzlich an alle vier Räder verteilt. So weit, so sicher. Doch das lässt den Grundpreis für den Diesel-Evoque aufabheben. Einen ebenfalls 150 PS starkenmitund Achtstufen-Automatikgetriebe verkaufen die Bayern für. Volvo liefert denGeartronic mit Frontantrieb im Tausch gegen. Klare Sache also: Ein Evoque kostet! Allein über 6000 Euro Abstand zum Volvo. Fährt er auch um so viel besser? Wir meinen: unbedingt! Aber die Erklärung muss warten, sie folgt in der Bildergalerie.