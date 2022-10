Mazda will nach oben. In ganz neue Dimensionen wagen sie sich mit dem CX-60, der als Plug-in-Hybrid leistungsmäßig sowie mit 4,75 Meter Länge und 1,89 Breite ziemlich genau ins Revier des BMW X3 xDrive 30e fährt. Hat der Neuling tatsächlich eine Chance gegen den bestens etablierten Platzhirsch?

Eine stattliche Erscheinung ist der CX-60 schon mal, mit ausgewogenen Proportionen, langer Motorhaube und flacher, coupé-artiger Kabine, alles in klarem Design. Im Vergleich mit dem harmonisch und zurückhaltend gestalteten BMW wirkt er fast schon etwas bulliger. Beim Platzangebot liegen beide gleichauf, geräumig und mit angenehmer Bewegungsfreiheit auch im Fond.

Klarer Sieger in Sachen Alltagsnutzen: Der CX-60 schlägt den X3 beim Kofferraum und bei der Anhängelast deutlich.

Der CX-60 löst Transportaufgaben besser



Bei der Bedienung orientiert sich Mazda am iDrive



Eingerichtet hat Mazda den CX-60 stil- und geschmackvoll und dazu sauber verarbeitet. Die Sitze tendieren vorn und hinten in Richtung gemütlich, die Bedienung ist mit seinem (dem iDrive nachempfundenen) Controller auf der Mittelkonsole problemlos, fürs Klima gibt es eine zusätzliche Tastenleiste.

Pirelli P Zero

Nur 3,7 kW Ladeleistung im BMW



E-Motor und Benziner harmonieren sehr gut im X3



Das System arbeitet auffällig reaktionsschnell, das Zusammenspiel zwischen Benziner und E-Motor sowie der Wechsel zwischen Beschleunigung und Verzögerung funktioniert komplett unauffällig und reibungslos. Tritt der Benziner in Aktion, ist das durchaus vernehmbar, aber nie richtig laut, der Vierzylinder ist ein kerniger bis energischer Typ. Und die ZF-Automatik reagiert wie stets aufmerksam und umsichtig.

BMW hat den X3 stramm und handlich ausgelegt, so agil fahren nur wenige SUV in dieser Klasse – und das eben auch als Hybrid. Da passt die präzise, zackige – manche sagen auch: leicht nervöse – Lenkung gut ins Bild.

Im CX-60 steckt mehr Dampf



Gerade im direkten Vergleich funktioniert das System nicht so reibungslos und geschliffen wie im BMW, die Übergänge sind teils holprig, und es ruckelt dann und wann im Antriebsstrang – besonders im Schiebebetrieb. Auch hier läuft der Benziner kernig, ist unter Last deutlich zu hören. Doch das stört gar nicht weiter, eher schon ein permanentes Sirren und Pfeifen des E-Motors.

Subjektiv fühlt sich der Mazda etwas kräftiger an als der BMW, beschleunigt sehr zügig, und die Messwerte bestätigen dieses Gefühl: Bei den Fahrleistungen liegt der CX-60 tatsächlich hauchdünn vor dem X3. Und er hat beim Verbrauch die Nase vorn, kam im Test-Durchschnitt auf 5,4 Liter, der BMW auf 5,7. Im ersten Test hatten wir beim Mazda Fahrwerksschwächen festgestellt – Ergebnisse und Mazda-Stellungnahme siehe hier . Mazda hat das Problem erkannt, aber natürlich noch nicht darauf reagieren können.

Die Situation hat sich seitdem also nicht verändert: Größere Bodenwellen bringen den CX-60 völlig aus dem Tritt, er federt dann hinten sehr stark aus, schwingt heftig nach, verliert teilweise sogar den Bodenkontakt. Und wenn so etwas in einer Kurve passiert, wird das zum Problem.