Aufwendige Motoren bauen sie ja bei Mazda . Das wissen wir seit Einführung der Skyactiv-X-Antriebe. Dieser kernige Benziner mit der Diesel-Zündung ist schon ein Staunen wert. Jetzt brennt schon die nächste Stufe. Und wir reiben uns erneut die Augen. Im brandneuen CX-60 steckt nämlich weit mehr als ein Flammenbällchen im Brennraum.

Das Plug-in-Konzept (für Mazda tatsächlich Neuland) mit 327 PS Systemleistung zum Beispiel. Außerdem eine Achtstufen-Automatik mit Kupplung im Ölbad, dazu sitzt die 175 PS starke elektrische Anschubhilfe auf der Getriebeeingangswelle.

Zoom Groß geraten: Der Mazda CX-60 streckt sich auf 4,75 Meter, sein Radstand von 2,87 m schafft Platz für die Passagiere.



Gleichzeitig verbauen die Japaner ein 4x4-System, das vom Hinterradantrieb abgeleitet wird. Stärkere Wankneigung in Kurven will Mazda darüber hinaus über eine besondere Kinematik der Hinterachse sowie per gezieltem Bremseingriff unterbinden.

Fahrzeugdaten Modell Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV AWD Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung Leistung Verbrennungsmotor Abzweigung Abzweigung Leistung E-Motor Abzweigung Abzweigung Systemleistung Abzweigung Abzweigung Systemdrehmoment Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Abgas CO2* Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Tankinhalt/Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Ladeleistung Abzweigung Abzweigung Batteriekapazität/–gewicht Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis (vor Förderung) Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis (wird gewertet) Abzweigung Vierzylinder + E-Motor vorn längs, E-Motor vorn 2488 cm3 141 kW (191 PS) bei 6000/min 129 kW (175 PS) 241 kW (327 PS) 500 Nm 200 km/h Achtstufenautomatik Allradantrieb Scheiben/Scheiben 235/50 R 20 W Goodyear Eagle F1 7,5 x 20" 33 g/km 1,5 l 50 l/Super/elektrischer Strom 7,2 kW (AC) 17,8 kWh/176 kg 66 dB(A) 2500/750 kg 100 kg 570–1726 l 4745/1890–2134**/1686 mm 2870 mm 47.390 Euro 54.750 Euro

Eine Gesichtserkennung regelt die Einstellung der Sitze, ein Kamerasystem gaukelt einen Röntgenblick über die vordere Haube hinweg vor. Ganz klar also: Der CX-60 ist komplex, voll vernetzt, üppigst über Fahrassistenz abgesichert und dank 2,87 Meter Radstand besonders geräumig gestaltet. Klingt ja nach einem perfekten Alleskönner. Sagen wir so: perfekt besonders.

Beim Verbrauch dürfte es weniger sein



.5er des SUV erlaubt beim Stromtanken allenfalls eine Ladeleistung von 7,2 kW – so dauert die Füllung der leeren Akkus zweieinhalb Stunden. Denn für einen Alleskönner ist der reale Verbrauch zu hoch. Auf unserer Testrunde mit schnellem Autobahnanteil trinkt der 2des CX satte 9,4 Liter Super auf 100 Kilometer. Schade zudem: Daserlaubt beim Stromtanken allenfalls eine Ladeleistung von 7,2 kW – so dauert die Füllung der leeren Akkus zweieinhalb Stunden.

Zoom Deutlich zu durstig: Mit leerer Batterie genehmigte sich der 2,1 Tonnen schwere CX-60 9,4 Liter Super auf 100 Kilometer.



Dafür fühlt sich der Antriebsmix aus E- und Otto-Maschine angenehm kräftig an. Klar, die 2,1 Tonnen Leergewicht können auch 500 Newtonmeter Drehmoment nicht ganz kaschieren. Doch gut sechs Sekunden für den Sprint auf Tempo 100 können sich in dieser Klasse absolut sehen lassen.

Messwerte Modell Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV AWD Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung bei 160 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Stromverbrauch (hochgerechnet) Abzweigung Abzweigung Testverbrauch (60 % Hybrid-, 40 % E-Anteil) Abzweigung Abzweigung Verbrauch mit leerer Batterie Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung Reichweite Abzweigung 2,5 s 6,3 s 9,9 s 14,6 s 3,0 s 3,9 s 2105/562 kg 51/49 % 11,9/11,7 m 700 mm 33,8 m 33,8 m 55 dB(A) 63 dB(A) 67 dB(A) 71 dB(A) 31,7 kWh/100 km 5,6 l S + 12,7 kWh/100 km 9,4 l S/100 km 133 g/km 530 km + 54 km elektrisch

Bei voller Beschleunigung sind die Motoren reichlich zu hören, unter leichter Last geht es dafür angenehm dezent unter seichtem Summton voran. Das stetige Sirren aus dem elektrischen Pfad irritiert jedoch.

Zudem haben wir im rein elektrischen Modus sowie bei Fahrten mit mäßiger Beschleunigung festgestellt, dass die Gangwechsel zarter vonstatten gehen dürften. Immer mal wieder sind unflätige Rucke aus der Automatik zu spüren. Das können andere Typen aus der 50.000-Euro-Liga besser.

Das Fahrwerk hat Tücken



Auf Straßen mit Frostaufbrüchen oder Kanten arbeitet die Federung zudem unwillig, die großen 20-Zoll-Räder überrollen solche Absätze mit steifer Unlust – ein stetiges Beben im Innenraum ist die Folge.

Zoom Fahrwerksproblem: Derbe Bodenwellen bringen den CX-60 völlig aus dem Tritt. Hier federt der Wagen hinten viel zu stark.

Viel tragischer: Derbe Bodenwellen bringen den 60er völlig aus dem Tritt. Hier federt der Wagen hinten viel zu stark und zu schnell aus, schwingt nach, mag sich kaum beruhigen, verliert relativ bald sogar den Bodenkontakt. Eine fatale Eigenschaft, sobald sich solche Wellen in eine Kurve verlagern.

Ungeübte Fahrer könnten überfordert sein



Somit kassiert der CX-60 einen dicken Punktabzug im Kapitel Fahrsicherheit und Mazda eine klare Empfehlung von uns: Bitte bringt die Stoßdämpfer auf Zack! Beim Ausweichen hält ein blitzschnelles, angenehm wohldosiertes ESP den 2,1-Tonner zwar in der Spur. Lastwechselreaktionen in Kurven führen jedoch zu einem unnötig weitwinkelig auskeilenden Heck.

Die Lenkung arbeitet dabei amerikanisch-gefühlsarm, etwas teigig in der Rückstellung und bei hohen Geschwindigkeiten fast zu spitz. Dazu kommt: Unsere Anreißversuche haben ergeben, dass der CX-60 zu bemerkenswert starkem Lenkungspendeln neigt. Heißt: Versehentliche Richtungsimpulse auf der Autobahn können ungeübte Fahrer in durchaus bedrohliche Situationen bringen. (Siehe hierzu auch die Stellungnahme von Mazda am Ende des Artikels.)



Im Innenraum herrscht Wohlfühlathmosphäre



Kleiner Trost: Zuvorkommender verhält sich der große Mazda seinen Passagieren gegenüber. Denn der Trick, japanische Wohlfühl-Philosophien in den Innenraum zu holen, passt bestens.

Zoom Gute Mischung: analoge Darstellung von Tacho und Ladestand, dazu der große Bildschirm für Navigation und Bordfunktionen.



Tatsächlich hat man sich im Interieur sehr schnell eingerichtet, zwischen den drei Displays orientiert und gerne an die sauber geformten Rückenlehnen der Vordersitze angeschmiegt. Speziell das logische Bediensystem – inklusive angenehm eindeutiger Klimaregelung – gefällt uns sehr.

Wertung Modell Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV AWD Pfeil Pfeil Abzweigung Karosserie Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Fahrdynamik Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Connected Car Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Umwelt Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Komfort Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung Kosten Abzweigung Abzweigung Abzweigung Abzweigung AUTO BILD-Testnote Abzweigung Viel Platz, gutes Raumgefühldank hoher Innenbreite.Kurze Sitzflächenvorn, Fondbank unbequem. 4/5 Punkten Benzin- und Elektromotor akustisch präsent, im Verbund elastisch und stark. Schaltrucke spürbar. 3/5 Punkten Mäßige Lenkung, trotz aktiver Kinematik spürbare Wankneigung, insgesamt schweres Fahrgefühl. 2,5/5 Punkten Vollständige Assistenz nur gegen Aufpreis, hoher Stand an Multimediaausstattung. 3,5/5 Punkten Hohes Wagengewicht, elektrische Reichweite brauchbar, E-Verbrauch in der Praxis hoch. 3/5 Punkten Trotz kurzer Flächen angenehm geformte Sitze, Federung auf Bodenwellen überfordert. 2,5/5 Punkten Basismodell günstig, aber bei Assistenz dünn ausgestattet. Sechs Jahre Garantie. 3/5 Punkten 3

Auch gibt es eine feste Taste, die das Fahrmodus-Menü vorwählt. So findet man schnell wichtige Einstellungen wie den Safe-Modus, der während der Fahrt die Batteriekapazität einregelt und auf Wunsch hält. Im Fond geht es passend zur Außenlänge ebenfalls geräumig zu – jedoch hat Mazda die Hinterbank lieblos ausgeformt.

Fassen wir an dieser Stelle zusammen: ein modernes, großes Auto mit viel Technik an Bord, von schlauer Assistenz gezähmt, zügig zu bewegen, leise und luxuriös. Also unbezahlbar? Jein.

Den "einfachen" CX-60 Plug-in-Hybrid (Prime Line) verkauft Mazda für 47.390 Euro. Damit könnten wir sehr gut leben, ein BMW X3 xDrive30e mit 292 PS startet bei 62.150 Euro. Allerdings sollte der CX-60 mit weiteren Paketen bei Assistenz und Luxus aufgerüstet werden – macht 4400 Euro zusätzlich. Das üppig ausstaffierte Topmodell Takumi gibt es dann ab 56.250 Euro.

Das sagt Mazda zum auffälligen Fahrverhalten

Wir haben Mazda mit dem auffälligen Fahrverhalten des CX-60 konfrontiert. Der Hersteller kam mit einem zweiten Testwagen zu unserem Testgelände, um sich vor Ort selbst ein genaues Bild davon zu machen. Mazdas Stellungnahme:



"Die Entwicklungsstandards und Testverfahren von Mazda orientieren sich hinsichtlich der Leistungsfähigkeit von Fahrzeugen an den Anforderungen des Marktes und der zuständigen Behörden. Diese Entwicklungsstandards und Testverfahren sind vergleichbar mit den Testprozessen von AUTO BILD. Im Detailvergleich kommt es bei den Testprozessen von AUTO BILD nach Kenntnis von Mazda jedoch zu extremeren Fahrmanövern und Betriebsbedingungen, die Fahrzeuge an ihre Grenzen bringen. Wir nehmen mit Bedauern zur Kenntnis, dass einzelne solcher extremen Fahrmanöver zu einem von AUTO BILD nicht erwarteten Fahrverhalten des Mazda CX-60 PHEV geführt haben, was zu einem Punktabzug für diesen Teil des Tests führte. Mazda nimmt dieses Feedback sehr ernst und wird die Testprozesse von AUTO BILD im Rahmen der kontinuierlichen Produktverbesserung des Mazda CX-60 und zukünftiger Fahrzeuge noch stärker berücksichtigen, um den Mazda-Kunden weiterhin das bestmögliche Fahrerlebnis zu bieten." (Jochen Münzinger, Direktor Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Mazda Motors Deutschland GmbH)