Dergehört zu den beliebtesten Premium-SUVs auf dem Markt. Mit einemist der X3 allerdings kein Schnäppchen. Wer unsicher ist, kann den BMW X3 xDrive20d M Sport: Das Wunschfahrzeug kann über die Mindestvertragslaufzeit von drei Monaten getestet und anschließend monatlich zurückgegeben werden. Zwar ist das Abo-Modell in der Regel, dafür aber auch deutlich. In der Rate sind bereits alle Kosten wie Versicherung (Vollkasko mit 750 Euro Selbstbeteiligung), Zulassung, Kfz-Steuer, Service und Wartung enthalten – und sogar die zur jeweiligen Jahreszeit entsprechenden Reifen. Nur die Tankkosten sind im Abo nicht inklusive.

In der monatlichen Rate von 644,90 Euro brutto sind bereits. Das reicht nicht? Kein Problem, denn ViveLaCar bietet für den BMW X3 insgesamtpro Monat an. 800 Freikilometer kosten beispielsweise 717,90 Euro brutto, 1500 Kilometer gibt es für 829,90 Euro. Weiterer Vorteil: Die Pakete können für maximale Flexibilität monatlich gewechselt werden. Zwar ist der Preis höher als bei vergleichbaren Leasingangeboten, doch dafür haben Auto-Abo-Kunden eine höhere Flexibilität und eine bessere Kostenübersicht.

Der angebotene BMW X3 xDrive20d wird vom bekanntenangetrieben. Die Kraftübertragung übernimmt eine geschliffen arbeitende Achtgang-Automatik – und trotz des hohen Gewichts kommt das SUV bei entspannter Fahrt mit weniger als sechs Litern auf 100 Kilometer aus. Hinzu kommt, dass die Ausstattung des angebotenen X3 mit M Sportpaket inklusive 20-Zoll-Felgen, Driving Assistant Plus, Parking Assistant Plus, Navi Professional, Lenkradheizung und Sitzheizung mehr sehr gut ist. So dürfte der Neupreis bei rund 70.000 Euro liegen.