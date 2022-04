Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Gewerbekunden den 340 PS starken und mindestens 82.200 Euro teuren BMW X5 xDrive40d ab 645 Euro netto pro Monat leasen und das ohne Anzahlung. Die Laufzeit beträgt 36 Monate mit 10.000 Freikilometern pro Jahr. Wem das zu wenig Laufleistung ist, der kann zwischen verschiedenen Kilometerpaketen bis zu maximal 30.000 jährlich wählen. In diesem Fall steigt die Rate auf 760 Euro netto. Doch es geht noch ein bisschen günstiger: Sogenannte Businesskunden mit mehr als vier Fahrzeugen im Gewerbebestand können monatlich noch einmal 40 Euro sparen, sodass der über 4,90 Meter lange X5 im günstigsten Fall 605 Euro netto pro Monat kostet.

Hinzu kommen einmalig 630,25 Euro netto für die Überführung, sodass sich die Gesamtleasingkosten auf mindestens 22.410,25 Euro netto bei drei Jahren Laufzeit summieren (605 Euro mal 36 plus 630,25 Euro).

Den X5 gibt es auch für Privatkunden



Allerdings gehen auch Privatkunden bei diesem Angebot nicht leer aus, müssen jedoch tiefer in die Tasche greifen. Bei 36 Monaten mit 10.000 Freikilometern pro Jahr kostet der X5 monatlich 848 Euro brutto. Günstiger wird es bei 48 Monaten Laufzeit – hier verringert sich die Rate auf 806 Euro brutto. Natürlich kommen auch in diesem Fall noch einmalig 750 Euro Überführungskosten hinzu, sodass sich Gesamtleasingkosten von 31.278 Euro brutto (848 Euro mal 36 plus 750 Euro) ergeben.