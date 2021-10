Platz 1 mit 566 von 800 Punkten: BMW X5 xDrive30d. Überlegener Antrieb, hoher Komfort, ausgereifte Bedienung. Etwas zu nervös, teuer.

Platz 2 mit 564 von 800 Punkten: Audi Q7 50 TDI quattro. Beste Platzverhältnisse, tolle Qualität, sehr fahraktiv. Etwas verschlafene Automatik.

Platz 3 mit 559 von 800 Punkten: Genesis GV80 3.0D AWD. Edler Innenraum, Ausstattung und Servicepaket komplett. Sehr starker Dritter.

Bärig und verzögerungsfrei tritt der Dreiliter an, wirkt immer hellwach und kultiviert. Genau wie der Wandler, der aufmerksam seine Fahrstufen sortiert. Schon beim Heranrollen an eine Ampel verstummt der Motor, um seinen Dienst kurz darauf mittels Startergenerator fast unmerklich wieder aufzunehmen.

Wie der BMW verfügt der über Allradlenkung, senkt sich fast auf Pkw-Niveau ab und verlegt den Schwerpunkt so nach unten. Mit der besten Lenkung im Vergleich wird er hier Chefdynamiker. Und das überraschenderweise noch vor dem X5. Seine zu direkt ansprechende Lenkung macht ihn zu einem hypernervösen Kind, das beim Ausweichtest mit abgeschaltetem ESP sogar mit der Hinterachse zu tanzen beginnt. Nicht gefährlich, aber eben auch nicht das, was wir von einem BMW erwarten.

Preise wie auf dem Bild: BMW vorne, dann Audi, und der GV80 ist das günstigste Auto im Vergleich. ©Christian Bittmann / AUTO BILD

Was wir von einemerwarten, sind dagegen hohe. Da liefern Q7 undmit satten. Mehr geht nicht im Pkw-Bereich. Diedesmögen für Pferde und große Wohnwagen reichen, bei Booten wird die Sache eng. Dabei lässt sein Preis noch am ehesten Luft für teure Hobbys. Mit derstehen bei ihmauf der Rechnung. Eine stolze Summe, aber rund 7000 Euro weniger als beimund fast 10.000 Euro unter dem. Zudem ist die Wartung bei ihm für die ersten fünf Jahre inklusive, dieist genauso lang. Am Ende reicht das zwar nicht, um sich ganz nach vorne zu spielen, zum routinierten Alleskönner Audi fehlen aber nur ein paar Punkte. Mit nur zwei Punkten Differenz geht es ganz vorn sogar noch enger zu. Womit alle drei beweisen: So dürfte die Dieselparty noch ein Weilchen laufen.