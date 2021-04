Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Gewerbekunden einenmit 340 PS starkem Reihensechszylinder-Diesel für vergleichsweise. Das entspricht einem Leasingfaktor von 0,71, was für diese Fahrzeugklasse durchaus gut ist. Hinzu kommt, dassnötig ist. Obendrauf kommen nur noch Überführungskosten in Höhe von 799 Euro brutto sowie eine Vermittlungspauschale (599 Euro brutto). Die Laufzeit ist mitzur Wahl. Das dürfte für die meisten Fahrprofile deutlich zu wenig sein, zumal der X6 als Diesel ein sehr bequemes Langstreckenauto ist. Hier sollten Interessenten also vor Vertragsabschluss nach größeren Kilometerpaketen fragen.