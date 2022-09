Optisch hat sich der Tuner aus dem Ruhrgebiet, der eigentlich für wilde Umbauten bekannt ist, diesmal eher zurückgehalten. Statt zahlreiche Spoiler oder Kotflügel-Verbreiterungen zu verbauen, steht der Brabus 600 recht dezent da. Wie beim Brabus 900 Maybach GLS sind die bei einemüblichen Chrom-Zierleisten auch am Brabus 600 in "Dark Chrome" gehalten, fallen dadurch etwas weniger auf.

Ganz auf Carbon wollte Brabus aber auch bei diesem Maybach nicht verzichten. So bestehen vor allem die Lufteinlässe, der Frontsplitter sowie der Heckdiffusor aus dem Kohlefaser-Verbundstoff; Brabus-Logos ersetzen die üblichen Mercedes- und Maybach-Embleme an der C-Säule.

Auffällige Lederfarbe im Innenraum



Doch damit nicht genug, denn beim Brabus 600 ist vor allem die Innenraumfarbe das Auffälligste. Das komplette Interieur ist in Hellblau gehalten ("Turquoise Blue") – eine Farbe, die der getunten G-Klasse von Influencerinähnelt. Die Sitze sind außerordentlich bequem und bieten in Kurven auch guten Seitenhalt.

Die Platzverhältnisse sind erwartungsgemäß fürstlich, besonders im Fond profitieren die Passagiere von extrem viel Beinfreiheit. Dazu kommen zahlreiche Komfort-Features, etwa die Massagefunktion. Ein besonderes Detail sind aber die Türen, die sich per Knopfdruck über eine Taste im Dachrahmen öffnen und schließen lassen.

Das Infotainment ist aus der S-Klasse bekannt



Der V8-Biturbo leistet 97 PS mehr als im Serien-Maybach



Nicht nur in puncto Außenoptik hat sich Brabus zurückgehalten; auch die Motorwahl fiel vergleichsweise dezent aus. Anders als man es erwarten würde, kommt im Brabus 600 nicht die V12-Topmaschine zum Einsatz, sondern derdes Mercedes-Maybach S 580. Aus dem Achtzylinder wurden mit einem Zusatzsteuergerät 600und maximal 800 Nm Drehmoment herausgekitzelt. Das sind nur 97mehr als in der Serie.

Übertragen wird die Kraft an eine Neungang-Automatik an alle vier Räder, der Sprint bis Tempo 100 ist damit in 4,5 Sekunden erledigt. Für Brabus fast schon unüblich: Die Höchstgeschwindigkeit bleibt, wie auch bei der Serie, bei 250 km/h abgeregelt.