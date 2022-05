Nein, das ist keine G-Klasse ! Zumindest nicht offiziell. Denn, was auf den ersten Blick aussieht wie ein entkernter und gedopter G 63 ist der Brabus 900 Crawler – das erste eigene Fahrzeug des Bottroper Mercedes-Spezialisten . Der Crawler hat 900 PS , kostet knapp 900.000 Euro hat aber keine Straßenzulassung!

Auch wenn die Vollcarbon-Front mit den gigantischen Nüstern auf der Haube ganz offensichtlich der G-Klasse nachempfunden ist, ist das Chassis komplett neu. Der Stahlrohr-Rahmen wurde speziell für den Crawler entwickelt, darüber spannt sich eine Karosserie in Sichtcarbon, die mehr preisgibt als sie verdeckt. Die Portalachsen (Einzelradaufhängung vorne, Starrachse hinten) stammen im Grunde vom Pick-up-Projekt 800 Adventure XLP , wurden für den Crawler aber noch mal weiterentwickelt. Einstellbare Federbeine und Stoßdämpfer sorgen für eine maximale Bodenfreiheit von 53 Zentimeter. Laut eigener Aussage ist der Crawler somit das geländegängigste Fahrzeug von Brabus und das soll schon etwas heißen, schließlich hat Brabus auch den G 63 6x6 veredelt

Und wo wir schon mal beim Motor sind, im Crawler steckt die stärkste Brabus-Ausbaustufe, die wir auch schon aus den "normalen" G-Klasse-Umbauten kennen. Basis ist der 4,0-Liter-V8-Biturbo, der bei Brabus auf 4,5 Liter Hubraum aufgebohrt wird. Schmiedekolben, Spezialpleuel, größere Turbolader, Downpipes und mehr pushen die Leistung auf unglaubliche 900 PS und 1250 Nm. Aus Rücksicht auf das Neungang-Automatikgetriebe muss das maximale Drehmoment jedoch elektronisch auf 1050 Nm begrenzt werden.

Damit sich die Insassen auch bei Vollgas noch verständigen können, verfügt der Crawler über ein eigenes Intercom. Der Beifahrer erhält zudem einen zwölf Zoll großen Bildschirm inklusive GPS Offroad-Navigation. Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Reihe gibt es insgesamt vier Einzelsitze, die mit sogenanntem Marine Silvertex bezogen sind, einem Material, das Brabus in seinen Booten erprobt hat.