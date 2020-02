D

reckig und mit Rostflecken – so sehen bei den meisten Autos die Bremssättel aus. Oft sehen wir das nicht, da sie hinter Felgen oder Radkappen verschwinden. Aber sobald die sportlichen, leichten Alufelgen aufgezogen werden, blitzt dahinter der Schandfleck durch und zerstört die Optik. Um dazu ändern, muss man aber nicht gleich den ganzen Bremssattel austauschen So kriegt der Wagen eine sportliche Aufwertung, ohne beim Tuner 3500 Euro für den Einbau einer neuer Bremssättel (plus -scheiben und -beläge) zu zahlen.