● der extremste Bugatti der jüngeren Firmengeschichte

● 8,0-Liter-W16 mit bis zu 1850 PS und 1850 Nm

● Leistungsgewicht von 0,67 Kilo pro PS

● der Bolide ist nur 99,5 Zentimeter flach

● 0-100 km/h in 2,17 Sekunden

● 0-300 km/h in 7,37 Sekunden

● Topspeed: über 500 km/h

● maximale Querbeschleunigung von 2,8 G

● Nordschleifenzeit: 5:23,1 Minuten

● alle Werte bisher nur Hochrechnungen

● noch keine Entscheidung über Serienfertigung

So soll der Hypersportwagen Dank Allrad in nur 2,17 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen.Ob der laut eigener Aussage extremste, kompromissloseste, schnellste und leichteste Bugatti der jüngeren Firmengeschichte tatsächlich in (Klein-)Serie geht, ist noch nicht entschieden. Immerhin: Ein getarnter Prototyp wurde auf der französischen Rennstrecke Paul Ricard gesichtet, wie er seine Runden drehte. Ganz ausgeschlossen scheint eine Kleinserie also nicht.