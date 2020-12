N

Unwiderstehliches Kurventier: Wirklich alles am Pur Sport ist konsequent auf Tracktool getrimmt. ©BUGATTI

och mehr als Porsche oder Ferrari ist Bugatti der König der Scheibchenlehre. Da das Fahrzeug-Portfolio extrem überschaubar ist, werden Modellableitungen gefeiert und perfekt inszeniert. So ist es schwer, besser unmöglich, sich für denin seinen so unterschiedlichen Ausprägungen nicht zu begeistern. Alsist er mit seinen Designfinessen an Front, Heck und den Flanken nicht nur optisch eine echte Schau. Seine Stärke liegt in einerEine flache Front mit, mächtige Lufteinlässe, auffallende, verlängerter Diffusor und einsorgen für deutlich mehr Abtrieb. Zudem minimierten die Ingenieure das Gewicht des neuen Hypersportwagens um– insbesondere an den Felgen und beim Auspuff Daswurde umfangreich modifiziert, der Chiron Pur Sport sehnt sich geradezu nach Kurven und versetzt den Fahrer damit in größte automobile Verzückung. So gibt es einen, härtere Federn und entsprechende Lager sowie, die im Paket fürund mehr Haftung in schnellen Kurven sorgen. Das lässt sich auch bei kühlen Temperaturen auf der Rennstrecke problemlos ertasten, wenn deraus der Spitzkehre zurück Richtung Tribüne donnert, auf dem nassen Gummiabrieb kaum untersteuert und mit ausgestelltem Heck unter brüllenden Trompeten Richtung Motodrom giert.