erlässt Bugatti bald den Volkswagen-Konzern? Was ihrebetrifft, hegen die Wolfsburger offenbar konkrete. Laut " Süddeutscher Zeitung " (SZ) soll der Abschied bereits vom Vorstand beschlossen sein und. Die Zustimmung vom Aufsichtsrat stehe noch aus.Weder aus dem Elsass von Bugatti noch aus der VW-Zentrale in Niedersachsen gab es bislang eine Bestätigung dieser Pläne.Hintergrund der Überlegungen sei die. Seit Beginn des Dieselskandals im Jahr 2015 galt Bugatti angesichtsschon mehrfach als. Der Sportwagenbauer selbst erklärte, man habe zuletzt positive Ergebnisbeiträge im Konzern abgeliefert. 2019 seien 82 Modelle verkauft worden. Und auch im laufenden Jahr 2020 komme Bugatti vergleichsweise gut durch die (Corona-)Krise. Nähere Einzelheiten zu ihren Finanzdaten nennt die Firma nicht. Die Marke Bugatti steht derzeit vor allem für den. Zuletzt machte sie aber auch mit dem fastvon sich reden. Eines von zehn Exemplaren soll sich Fußball-Superstar Ronaldo gesichert haben

Der 1914 PS starke Rimac C_Two soll kurz vor der Serienreife stehen.

Dem "SZ"-Bericht zufolge. So sollund Porsche dafür. Porsche hatte sich 2018 mit zehn Prozent bei Rimac eingekauft und seinen Anteil später auf 15,5 Prozent erhöht. Rimac ist vor allem bekannt für den 1088 PS starken Concept One, der 2013 als schnellstes, stärkstes und teuerstes E-Auto der Welt galt. Nun soll das Hypercar Rimac C_Two mit sogar 1914 PS vor der Serienreife stehen.VW-Vorstandschef Herbert Diess hatte 2018 erklärt, Ausgliederungen seien "denkbar", jedoch ebenso Erweiterungen. Laut "SZ" stehen nun in einem zweiten Schritt weitere Marken auf dem Prüfstand – angeblich Lamborghini, Bentley, Ducati, Italdesign sowie die spanische Marke Seat, die in Cupra übergehen und höher positioniert werden solle. Allerdings hätten Corona und die Autokrise möglichen Verkaufsüberlegungen einen Dämpfer verpasst.