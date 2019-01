B

eim Kauf kostete der Bugatti Veyron (in zehn Jahren entstanden bis 2015 450 Exemplare ) schon zwischen zwei und 2,3 Millionen Euro. Doch zum Kaufpreis gesellen sich schier unglaubliche Unterhaltskosten . So kostet der Tausch der vier Turbolader in einer Bugatti-Werkstatt in Kaliforniern 43.600 Dollar (knapp 38.000 Euro). Woher wir das wissen? Die kalifornische Umweltbehörde EPA verlangt für die Abnahme eines Autos eine Liste von Ersatzteilpreisen und Werkstattkosten, und die wurde jetzt im Netz veröffentlicht