Folgen wir den Attributen in den Innenraum, dann wäre da ein mächtiger Zentralmonitor mit einer Bilddiagonalen von 32,5 Zentimetern, der sich per Touch vertikal oder horizontal stellen lässt.

Sicherheitsassistenten greifen selbstbewusst ein



Natürlich sind auch ein autonomer Notbremsassistent und ein Auffahrwarner an Bord, außerdem ein Abstandsregeltempomat und eine intelligente Geschwindigkeitsregelung, die sich an den entsprechenden Verkehrszeichen orientiert.

Zurückhaltend bei der Kraftentfaltung

Ist auch gut so, denn geladen wird an einer DC-Dose mit maximal 88 kW. Insofern dauert es dann auch 29 Minuten, um den sogenannten Blade-Akku – eine Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie ohne Kobalt - von– 30 auf 80 Prozent zu füllen. Die Wartezeit, bis der Akku wieder auf Stand ist, kann man in gut ausgeformten Sitzen mit veganen Bezügen verbringen. Vorn und hinten geht das Platzangebot in Ordnung.