D as chinesische Elektro-SUV mit dem XXL-Display geht tatsächlich in Serie. Und auch am Kampfpreis, der bei 43.000 Euro liegen könnte, hält Byton für den M-Byte fest. Möglich machen soll das eine Massenproduktion von 300.000 Stück. Dafür wird in Nanjing, China, eine Fabrik gebaut, die ab April die Fertigungsstrecken und Maschinen bekommen soll, damit im vierten Quartal 2019 die Produktion anlaufen kann. Ein strammer Zeitplan, der, wer die Chinesen kennt, aber nicht unrealistisch ist. Für die Verwirklichung sorgen weiterhin Byton-Chef Dr. Carsten Breitfeld, der zuvor 20 Jahre bei Das Team wird im Juni 2019 auf der CES Asia die komplette Serienversion des M-Byte präsentieren, der auch 2020 nach Deutschland kommen soll. Wie das Highlights der CES 2019: Bilder zur Galerie as chinesische Elektro-SUV mit dem XXL-Display geht tatsächlich in Serie. Und auch am Kampfpreis, der bei 43.000 Euro liegen könnte, hält Byton für den M-Byte fest. Möglich machen soll das eine Massenproduktion von 300.000 Stück. Dafür wird in Nanjing, China, eine Fabrik gebaut, die ab April die Fertigungsstrecken und Maschinen bekommen soll,Ein strammer Zeitplan, der, wer die Chinesen kennt, aber nicht unrealistisch ist. Für die Verwirklichung sorgen weiterhin Byton-Chef Dr. Carsten Breitfeld, der zuvor 20 Jahre bei BMW gearbeitet hat und zuletzt für den i8 verantwortlich war, zusammen mit dem Mitgründer und Byton-Präsident Dr. Daniel Kirchert sowie dem ehemaligen BMW-i3-Designer Benoit Jacob und dem Ex-BMW-Marketingchef Henrik Wenders.Wie das Cockpit des M-Byte aussieht, zeigt Byton auf der CES in Las Vegas (8. bis 12. Januar 2019)

Sprachsteuerung mit Amazon Alexa

Das Curved Display misst wie in der Studie 48 Zoll. Und damit bleibt der 1,25 Meter und 25 Zentimeter hohe Bildschirm! Wichtigste Änderung: die Gestensteuerung wurde stark zurückgefahren. Zur besseren Bedienung des riesigen 48 Zoll großen Curved Display gibt es nun ein 8-Zoll-Touchpad zwischen Fahrer- und Beifahrersitz. Außerdem gab Byton bekannt, dass die Sprachsteuerung in Kooperation mit Amazon erfolgt. Vorerst nur für Infotainmentangeboten, aber auch Fahrzeugfunktionen könnten künftig von Alexa übernommen werden. In China wird Byton auf den Sprachassistenten von Google-Assistant-Pendant Baidu Byton hat sein Versprechen von vor einem Jahr bei der Präsentation der ersten Studie gehalten, 80 Prozent des Cockpits wurden für die Serie übernommen.Wichtigste Änderung: die Gestensteuerung wurde stark zurückgefahren. Zur besseren Bedienung des riesigengibt es nun ein 8-Zoll-Touchpad zwischen Fahrer- und Beifahrersitz. Außerdem gab Byton bekannt, dass die Sprachsteuerung in Kooperation miterfolgt. Vorerst nur für Infotainmentangeboten, aber auch Fahrzeugfunktionen könnten künftig vonübernommen werden. In China wird Byton auf den Sprachassistenten von Google-Assistant-Pendant Baidu Apollo setzen.

Das Touchpad im Lenkrad ist geblieben

Der Bildschirm ist in drei Bereiche aufgeteilt. Links sind die Fahrinfos, wie Geschwindigkeit und Ladezustand der Batterie. In der Mitte wird eine Karte angezeigt und rechts ist eine Infotainmentanzeige. Die Karte oder der Infotainmentbereich können im gesamten mittleren und rechten Bildschirmbereich vergrößert werden. Auch das Touchpad im Lenkrad ist geblieben. In der Serienversion misst es sieben Zoll, damit unterhalb des Displays noch Platz für einen Airbag bleibt. Das Touchpad gibt Schnellzugriffe auf Fahrzeugfunktionen und dient zur Bedienung des linken Bereichs des großen Hauptbildschirms. Die Helligkeit des Bildschirms passt sich selbsständig den herrschenden Lichtverhältnissen an.

Gestensteuerung und Gesichtserkennung

Das Elektro-SUV soll 2020 auch in Deutschland auf den Markt kommen. Gestensteuerung, wie die Lautstärkeregulierung, die ähnlich wie bei BMW durch kreisen des Zeigefingers reguliert werden kann. Außerdem wird die Gesichtserkennung dabei helfen, den Fahrer mit seinem Nutzerprofil anzumelden und später bei dem vorgerüsteten autonomen Level 3 unter anderem zu erkennen, ob der Fahrer eingeschlafen ist und geweckt werden muss. Während die Karte auch über das Lenkrad bedient werden kann, lässt sich auf das Infotainment nur über den Touchscreen zwischen Fahrer- und Beifahrersitz zugreifen, mit ganz ähnlichen Berührungsfunktionen wie man es von den meisten Tablets gewohnt ist. Hinzu kommen noch ein paar Funktionen per, wie die Lautstärkeregulierung, die ähnlich wie bei BMW durch kreisen des Zeigefingers reguliert werden kann. Außerdem wird diedabei helfen, den Fahrer mit seinem Nutzerprofil anzumelden und später bei demunter anderem zu erkennen, ob der Fahrer eingeschlafen ist und geweckt werden muss.

Apps von Drittanbietern nutzen

Die Reichweite könnte laut Byton bei 530 Kilometern liegen. Spotify nutzbar, aber auch Netflix ist denkbar und für das verfügbare autonome Level 3 sinnvoll, weil dabei auch der Fahrer mitschauen dürfte. Damit alles funktioniert, muss der M-Byte natürlich immer online sein. Damit sind natürlich auch Over-The-Air (OTA) Updates vorgesehen. Wie bei der Apple-ID wird auch Byton ein Benutzerkonto zur Personalisierung anbieten. Ein Trend, der langsam in allen neuen Fahrzeugen Einzug erhält. Die Software des XXL-Displays heißt Byton OS, die zum Teil auf Android beruht. Darüber lassen sich Apps und Services von Drittanbietern downloaden und integrieren. Damit sind Dienste wienutzbar, aber auchist denkbar und für das verfügbare autonome Level 3 sinnvoll, weil dabei auch der Fahrer mitschauen dürfte. Damit alles funktioniert, muss der M-Byte natürlich immer online sein. Damit sind natürlich auchvorgesehen.

Außerdem ist ab sofort die Byton-App verfügbar, über die später sämtliche Remote-Funktionen erfolgen sollen, Dienste verfügbar sein werden und über die man sich bereits jetzt unverbindlich für den M-Byte vormerken lassen kann.

Byton kooperiert mit Bosch, CATL, FAW, Faurecia und Amazon

Byton arbeitet unter anderem mit dem Investor FAW zusammen. Bosch stellt den Anstriebsstrang, das Bremssystem und die Fahrassistenssysteme zur Verfügung. Von CATL wird es die Batterien geben und Faurecia ist für die Cockpittechnik verantwortlich. Der Hauptsitz von Byton befindet sich zwar in China, doch auch in Kalifornien und München hat Byton Entwicklungsstandorte.

Reichweite bis 530 Kilometer

Je nach Ausführung wird der M-Byte entweder von einem Elektromotor auf der Hinterachse oder je einem E-Aggregat auf beiden Achsen angetrieben. Der Hecktriebler leistet 200 kW und 400 NM, während die Allradversion 300 kW und 710 NM Drehmoment auf die Achsen verteilt. Die Reichweite der Akkus beträgt wahlweise 400 Kilometer, beziehungsweise 520 Kilometer mit dem erweiterten Batteriepaket. Die Energiespeicher sind crashsicher in den Fahrzeugboden integriert.

Drittes Modell für 2023 angekündigt

ein drittes Modell angekündigt. Byton Elektro-SUV M-Byte zur Galerie Die angepeilten 43.000 Euro gelten nur für die Basisversion. Höhere Ausstattungspakete mit Panoramadach oder stärkeren E-Motoren werden mehr kosten. Die Optionen sollen aber im überschaubaren Rahmen bleiben. Nach dem M-Byte soll 2021 auch das bereits vorgestellte K-Byte in Serie gehen. Für 2023 hat Byton bereitsangekündigt.