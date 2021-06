*Preis: Amazon-Preis am 11.03.2021

Die eckigen Auspuffendrohre sind in die Heckschürze integriert, einen Sportauspuff gibt es nicht. ©CARLEX DESIGN UL.

Dieumfassen Front- und Heckschürze, Seitenschweller, Kotflügelverbreiterungen, Dachkantenspoiler und einen neuen Grill mit Carlex-Logo. In die Heckschürze sind neue Auspuffblenden integriert, diverse Karosserieteile sind rot lackiert. Zusammen mit denlassen die Modifikationen den Van deutlich sportlicher dastehen (zum großen AUTO BILD-Sommerreifen-Test 2021!) Der Carlex-Transit ist inlieferbar, die serienmäßig in Rot ausgeführten Akzente können auch in Wagenfarbe lackiert werden.