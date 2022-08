Der Citroën C3 ist ein kompakter Stadtflitzer mit französischem Charme. In der Basis kostet der C3 nur 14.940 Euro – bringt so allerdings nur wenige Extras mit. Das sieht in der Linie "Elle" schon ganz anders aus, mehr Ausstattung geht bei diesem Modell nicht! Der Preis liegt dementsprechend höher: 24.140 Euro werden fällig, wenn man das Automatikgetriebe dem manuellen vorzieht.