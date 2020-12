ersorgt auch nach derbeim Hinsehen immer noch dafür, dass die Mundwinkel nach oben wandern. Vor allem, wenn der kleine Crossover in derdaherkommt, für die sich bisher zwei Drittel der mehrheitlich weiblichen Käufer entschieden haben.Das Facelift bringtan den sogenannten. Die untereverläuft jetzt anders und knickt nach unten ab. Das passt zu den, die jetzt beimserienmäßig sind. Die leuchten zwar nicht ganz so hell wie ein Matrix-LED Licht, verbrauchen aber gegenüber konventioneller Halogenscheinwerfer rund 76 Prozent weniger Energie. Neuevorne und einehelfen beim Rangieren. Mit demwird das Versprechen des hübschen Blechkleids auch innen eingelöst. Die Loungemöbel machen dank dereinen einladenden und bequemen Eindruck, auch wenn die Beinauflage und der Seitenhalt etwas üppiger ausfallen könnten.

Dieverschafft den gewünschten Überblick, und das Lenkrad lässt sich schnell in der gewünschten Stellung arretieren. DasbietetUnd auf Wunsch bauen die Franzosen eineein, mit der der Fahrer sein Blickfeld 20 Sekunden lang filmen und mitteilen kann. Dasbietet(die ersten drei Jahre kostenlos), allerdings könnte Citroën beim Grafikprozessor nachbessern, denn das Bild baut sich recht langsam auf. Dasbemüht sich mit quadratischen Flächen und Anzeigen, den modernen Flair zu unterstützen. Bei denbietet der C3 unter anderem einen, einenund einen

In Kooperation mit

Trotz der Länge von vier Metern finden im C3 zwei Erwachsene hintereinander Platz. Allerdings ist der Fondsitz bei einer Körpergröße von mehr als 1,85 Metern nicht unbedingt langstreckentauglich. Der Kofferraum fasst im Normalzustand ordentliche 300 Liter und nach dem Umlegen der Rücksitzlehnen bis zu 922 Liter.

Einigermaßen quirlig: Der 110 PS starke Dreizylinder reicht zum entspannten Mitschwimmen locker aus. ©CITROËN DEUTSCHLAND GmbH

Fast ebenso flott wie die Attitüde ist auch dasdes Crossovers. Derbildet mit demeine gute Kombination, zumal man mit fleißigen Gangwechseln dieganz gut überbrücken kann. Hat er diese Drehzahl-Hürde erst einmal übersprungen, erweist sich der Dreizylinder als. Das Triebwerk ist mit seinen 110 PS (81 kW) zwar, aber mit ihm lässt es sich auch flott durch den Verkehr wieseln. Nachsinderreicht, maximal sind immerhindrin. Citroën gibt einen Durchschnittsverbrauch von 4,4 l/100 km an, wir kamen bei unsererauf. Dasist, was gut zu dem kleinen Franzosen passt. In der "Shine Pack"-Version kostet deraktuell