Citroën C5 Tourer: Gebrauchtwagen-Test

Cockpit mit feststehender Lenkradnabe und zahlreichen kleinen Tasten, Qualitätseindruck noch immer überraschend ordentlich. ©Christoph Boerries / AUTO BILD

13 Jahre nach seinem Debüt spricht der Mittelklässler heute frankophile Sparfüchse an. Das Preisniveau ist verlockend,. Dass der Franzosen-Frachterkann, bewies derbereits 2012 im AUTO BILD-Dauertest . 100.000 Kilometer spulte der geräumige Franzose in nur 18 Monaten ohne gravierende Störungen ab. Auch bei der Zerlegung präsentierte sich dersolide. In Onlinebörsen werden mittlerweile sogar Laufleistungen bis zu 400.000 Kilometer notiert. Unabhängig vom Baujahr waren die Ausstattungsumfänge stets ordentlich. Während die kleinen Motorisierungen mit konventionellen Stahlfedern und mechanischer Handbremse in erster Linie sparsame Fuhrparkmanager ansprachen, gleiten die Passagiere in den gehobenen Versionen dank des hydropneumatischen "Hydractive 3+"-Fahrwerks selbst über vernachlässigte Straßen komfortabel hinweg. Besonders vollständig ist die Exclusive-Ausstattung: Sie umfasst elektrische Teilledersitze und so feine Details wie Dämmglas und Sonnenrollos für die Seitenscheiben, Sensorleuchten in den Türablagen, eine elektrische Heckklappe und eine stets griffbereite Taschenlampe im Kofferraum (Tourer).