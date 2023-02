Glühwürmchen als Scheinwerfer

Filmstart bei uns am 18. Mai 2023



Bleibt eine Frage: Schafft es der Konzept-Streitwagen in die Serie? "Auf jeden Fall", sagt Designer Leclercq und lacht! Finden wir prima. Immerhin ist er nachhaltig, hat einen Alternativantrieb – und erinnert uns mit seinem Retrodesign an die gute, alte Zeit. Also an 50 vor Christus ungefähr.