Wer mit nur 5000 Kilometern pro Jahr auskommt, macht jedoch einen richtig guten Deal – er sollte in der Kalkulation aber nicht die einmaligen Bereitstellungskosten in Höhe von 831,93 Euro netto (990 Euro brutto) vergessen. Dadurch ergeben sich im günstigsten Fall(32,77 Euro mal 24 plus 831,93 Euro). Dafür bekommen die Kunden den Citroën ë-C4 in der Basisausstattung "Feel", die serienmäßig schon Features wie Einparkhilfe , Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer , Sicherheits-Paket inklusive Verkehrszeichenerkennung und aktivem Spurassistent, 10-Zoll-Touchscreen und DAB an Bord hat. Die unverbindliche Lieferzeit gibt der Leasingpartner mit etwa fünf Monaten an.