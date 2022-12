Und dann stehst du also vor diesem Auto, du denkst: viel Show, aber auch viel wow! Irgendwie tut diese Art der automobilen Abrüstung gut in einer Welt, in der Kleinwagen so proppevoll ausgestattet sind wie die S-Klasse der 90er, in der Elektro-SUV so dick und teuer sind wie Wohnmobile . Irgendwie erinnert Kumpel Oli an Freundin Ente, die uns preiswerte Mobilität ohne viel Schnickschnack bescherte. Nur eben jetzt mit Strom statt Sprit.