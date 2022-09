Liebling, sie haben den Hummer geschrumpft! Und dann auch noch nach Frankreich gebracht. Denn während uns GM in Amerika gerade mit der Wiedergeburt des SUV-Sauriers als König der elektrischen Pick-ups ins Staunen bringt, lässt uns Citroën jetzt über seinen kleinen Bruder schmunzeln.

Citroën Oli soll mit dem Hersteller-Wettrüsten brechen



Auch wenn der Citroën Oli verdächtig nach Spaß aussieht – er hat einen ernsten Hintergrund.bekennt sich damit zur bitteren Wahrheit, dass das Autofahren in der Mobilitätswende für viele unbezahlbarer wird. Das Showcar soll zeigen, wie die-Branche das Ruder vielleicht doch noch herumreißen kann.

Sonst kosten Familienautos künftig nicht mehr 22.000 Euro wie ein aktueller C3 Aircross , sondern eben 36.000 Euro wie der elektrische C4 . Und selbst wenn solch eher konventionellen E-Autos künftig allein über die Masse ein bisschen günstiger werden sollten, dürften im Gegenzug die Fördergelder versiegen; und unterm Strich müssen wir am Ende wieder mehr bezahlen.

Oder eben auch nicht. Denn mit dem Oli wollen die Franzosen mit dem ewigen Wettrüsten der Hersteller brechen. Wo Autobauer wie früher der Metzger gerne fragten, ob es denn etwas mehr sein dürfte, soll der Oli "back to basic" gehen. Motto: Weniger muss genug sein. Mehr als 25.000 Euro solle ein familientaugliches Alltagsauto nicht kosten – eine Aufgabe, die den Designern und Ingenieuren mächtig Kopfzerbrechen bereitet haben dürfte.

Für mehr Reichweite müssen Verbrauch und Gewicht runter



Mehr als 40 kWh Batteriekapazität sind bei diesem Preis nicht drin. Weil der Wagen aber trotzdem rund 400 Kilometer weit fahren soll, muss der Verbrauch auf 10 kWh auf 100 Kilometer sinken. Das ist etwa das Gleiche wie beim Mercedes EQXX , nur dass dessen Preis wahrscheinlich sechsstellig würde, wenn das millionenschwere Einzelstück in Serie ginge.

Das Cockpit erwacht erst dann zum Leben, wenn das eigene Smartphone in einen Schlitz hinterm Lenkrad gesteckt wird.

Die Lösung ist eine strenge Diät, deren Ziel Citroën auf 1000 Kilogramm festgelegt hat. Damit wiegt der Oli kaum mehr als doppelt so viel wie der winzige Citroën Ami , der aber nur 45 km/h schnell ist, höchstens 75 Kilometer schafft und Platz für zwei bietet. Und er ist eine halbe Tonne leichter als der aktuellemit seiner immerhin 50 kWh großen Batterie.

Sitze aus dem 3D-Drucker, Karosserieteile aus Pappe



Ebenfalls Gewicht und Geld spart Citroën bei Hauben und Dach, die aus Pappe gefaltet werden. Wer da aber an Trabi denkt und Angst vor dem kleinsten Parkrempler bekommt, der soll eines Besseren belehrt werden – denn sowohl Dach als auch Hauben sind mit Waben verstärkt und mit einem Schutzlack überzogen, was die Pappe stabiler macht.

Durchgefärbtes Interieur und Boden aus Sneakersohlen-Material



Auch der Innenraum zeigt sich von seiner pfiffigen Pfennigfuchserseite – und sieht dazu noch richtig gut aus. Komplett durchgefärbt und ausgelegt mit einer Matte aus dem gleichen Material, aus dem Adidas und Co die Sohlen unserer Sneaker backt, wirkt er ausgesprochen luftig und setzt auf einen charmanten Minimalismus mit simplen Türöffnern, Klappfenstern und einem Cockpit, in das erst dann Leben kommt, wenn man sein Smartphone in den Schlitz neben dem Lenkrad schiebt.