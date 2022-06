Wenn es mit der Elektromobilität nicht nur durch Zwang was werden soll, dann muss sie so aussehen wie der Renault 5 Prototype . Nicht, dass wir noch keine fähigen E-Autos hätten, im Gegenteil. Von Tesla bis Dacia ist die Bandbreite an Herstellern, die welche anbieten, riesig. Viel Leistung, Luxus, immer bessere Reichweiten – alles da. (Alle neuen Elektroautos bis 2027.)

Dass das Rezept auch heute noch funktionieren kann, glaubt offenbar auch Renault . Die Franzosen haben tief in ihrer Traditionskiste gewühlt und den R5 wieder aufleben lassen. Vorerst leider nur als Prototypen, aber was für einen. Der Würfel zitiert aller Orten seine Vorgänger, ohne dabei ins Kitschige abzudriften. Modern mit Anleihen an den Urahn, so geht Retro.