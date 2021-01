lautet Renaults Strategie für die Zukunft. Das Wortspiel ist nicht allzu weit hergeholt, denn der Plan von CEO Luca de Meo geizt nicht mit vollmundigen Ankündigungen. Mittelfristig soll Renault zur Service- und Technologiemarke avancieren und für saubere Energie stehen. Bis 2025 will man außerdem denanbieten. Damit das gelingt, werden in den nächsten vier Jahren 14 neue Modelle auf den Markt kommen, davon sieben vollelektrisch.

Am R5 Concept schimmert allerorts der Urahn durch. Die Serienversion könnte schon Ende 2022 kommen.

©Groupe Renault

Nouvelle Vague (dt. "neue Welle") nennt Renault seine Flut an neuen Modellen. Sie sollen vor allem das kompakte C-Segment stärken, aber auch das Kleinwagen- und Mittelklasse-Segment bedienen.sein, der Rest mindestens einen Hybridantrieb bekommen. Die E-Autos bauen auf den beiden neuen Plattformen CMF-EV und CMF-B EV auf. Exemplarisch für die neue Welle steht das vollelektrische R5 Concept , das gleichzeitig auch eine Rückbesinnung auf die Markentradition bedeuten soll.Weiterhin will Renaultentwickeln und so seine Rolle im Bereich der alternativen Antriebe stärken. Ebenfalls in die Umwelt-Kerbe schlägt die Re-Factory im französischen Flins. Dort sollen in Zukunft nämlich Gebrauchtwagen für ein zweites Leben fitgemacht undwerden.