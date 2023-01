Die neue Camping-Saison 2023 steht in den Startlöchern. Hier sind die interessantesten Neuheiten der CMT (Caravan, Motor, Touristik) in Stuttgart. Carado CV590 4x4: Ganz gleich zu welchem Reisemobilhersteller man schaut – überall ist der Ford Transit! Der CV590 4x4 ist 5,98 Meter lang und hat ein Querbett im Heck, ein Bad mit Drehtoilette, einen 70-Liter-Kühlschrank mit Doppelanschlag sowie einen Zweiflammenkocher an Bord. Das 4x4-System sorgt für zusätzliche Sicherheit bei schwierigen Straßenverhältnissen. Preis: ab 68.999 Euro.