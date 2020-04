S

Die besten Autopflege-Produkte Dr. Wack P21S High End Preis*: 9,71 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert DR. WACK A1 Speed Wax Plus 3 Preis*: ab 15,10 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Koch Chemie Shine Speed Polish Preis*: 22,85 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Sonax Xtreme Scheibenreiniger Sommer Preis*: 5,76 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert A1 Polster- und Alcantarareiniger Preis*: 8,52 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert *Preise: Stand 17.04.2020 *Preise: Stand 17.04.2020

o gut wie keine Reisenden , kaum Pendler: Das Coronavirus fegt nach wie vor in vielen deutschen Regionen die Straßen leer.– und oft weit übers Ziel hinauszuschießen. So raste der Fahrer eines Ferrari LaFerrari unfassbar unverantwortlich mit nur einer Hand am Lenkrad und mit 372 km/h über die Autobahn A7 Richtung Hannover . Auch in anderen Teilen Niedersachsens, wie NDR.de berichtete.Das sind keine Einzelfälle: Auf der A8 inerwischte die Polizei am 16. April 2020 innerhalb kurzer Zeit. Ingehen die Ordnungshüter mittlerweile nach Anwohnerbeschwerden verstärkt gegen die Tuner- und Raserszene vor . Und infliehen laut einem Bericht von rbb24.de immer mehr Autofahrer vor Polizeikontrollen,in der Hauptstadt zu Corona-Zeiten