Der Cupra Formentor ist nicht nur das erste SUV der Marke, er kam auch als erster echter Cupra auf den Markt. Damit ist der Formentor Vorreiter für Born Tavascan und UrbanRebel . Das spanische SUV gibt es als Benziner, Diesel und auch als Plug-in-Hybrid. In der Basis fährt der Formentor mit 150 PS und einem manuellen Sechsgang-Getriebe vor und kostet mindestens 35.090 Euro. Für Geschäftskunden wird es aber dank eines attraktiven Leasing-Deals deutlich günstiger.





Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) gibt es das SUV mit 150 PS und einem Siebengang-DSG aktuell für 183 Euro netto im Leasing . Dafür kann der Formentor 48 Monate lang insgesamt 40.000 Kilometer gefahren werden. Auch Vertragslaufzeiten von 42 (220 Euro netto), 36 (225 Euro netto) und 30 Monaten (231 Euro netto) sind möglich.

( Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Und wem 10.000 Freikilometer pro Jahr nicht reichen, kann diese auf 15.000 oder 20.000 Kilometer erhöhen. Die Besonderheit an diesem Deal: Nach Ablauf der Vertragslaufzeit kann der Formentor für 18.456,72 Euro netto gekauft werden.

30 Monate Cupra Formentor für 8721 Euro fahren



Neben der monatlichen Leasingrate müssen die Überführungskosten in Höhe von 750 Euro netto (892,50 Euro brutto) sowie die Zulassungskosten von 25,21 Euro netto (30 Euro brutto) und die Schlusszahlung von 1015,97 Euro netto (1209 Euro brutto) beachtet werden. So ergeben sich im günstigsten Fall Gesamtleasingkosten von 8721,18 Euro netto (30 mal 231 Euro plus 750 Euro plus 1015,97 plus 25,21 Euro).

Der Cupra ist bei diesem Deal noch frei konfigurierbar, kommt aber bereits mit einigen Highlights: Fahrassistenz-Paket XL, Winter-Paket, Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera, Navi mit Zehn-Zoll-Display, Multifunktionslenkrad, 18-Zoll-Leichtmetallfelgen und Drei-Zonen-Klimaanlage.

Aufgrund einer hohen Nachfrage kann das Angebot laut sparneuwagen.de kurzfristig nicht mehr verfügbar sein. Eine Übersicht mit allen interessanten Leasing-Deals gibt es hier! Die Bereitstellung des Formentor wird laut Händler voraussichtlich im März 2023 erfolgen.

