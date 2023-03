Mit dem Formentor ist Cupra ein großer Wurf gelungen! Das SUV ist ein echter Verkaufsschlager – was nicht nur am sportlichen Design, sondern auch an der großen Motorenpalette liegt. Mittlerweile gibt es den Formentor als Benziner, Diesel und als Plug-in-Hybrid. Die Leistungsspanne liegt zwischen 150 und 310 PS. Seit Ende 2021 gibt es zusätzlich das Topmodell VZ5 mit dem 2,5-Liter-Fünfzylinder-Turbo von Audi . Aus Respekt wird die Leistung im Cupra von 400 auf 390 PS gedrosselt, was immer noch mehr als genug Power ist. Dank Allrad und Siebengang-DSG geht das SUV in 4,2 Sekunden auf 100 km/h, erst bei 250 km/h wird es eingebremst. So viel Leistung hat allerdings auch ihren Preis: Mit mindestens 65.640 Euro kostet der VZ5 fast doppelt so viel wie der günstigste Formentor (1.5 TSI mit 150 PS ab 35.530 Euro). Doch im Leasing gibt es das Topmodell gerade zum guten Preis!