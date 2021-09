Die Bereitstellungskosten in Höhe von 890 Euro brutto gehen extra, sodass sich(149 Euro mal 24 plus 890 Euro) ergeben. Dafür gibt es den Cupra Leon 1.4 e-Hybrid in der Basisausstattung, die jedoch bereits umfangreich ist und Features wie 19-Zoll-Felgen, adaptive Fahrwerksregelung DCC, Drei-Zonen-Klimaautomatik, Sportsitze, Keyless Go, Navi , Virtual Cockpit, LED-Scheinwerfer und mehr umfasst. Mehrausstattung gewünscht? Kein Problem, denn bei dem angebotenen Leon handelt es sich um ein gegen Aufpreis frei konfigurierbares Bestellfahrzeug. Die unverbindliche Lieferzeit ist mit kurzen fünf Monaten angegeben.