Aber Achtung: Die angegebenen Leasingraten erhalten nur jene Kunden, die seit mindestens sechs Monaten in Besitz eines Cupra oder Seat sind. Für alle anderen steigt die Rate um 35 Euro im Monat.

Zwei Jahre Cupra Leon fahren für 4568 Euro



Zusätzlich zur monatlichen Leasingrate müssen die Bereitstellungskosten in Höhe von 752,10 Euro netto (895 Euro brutto) berücksichtigt werden. So ergeben sich im günstigsten Fall Gesamtleasingkosten von 4568,10 Euro netto (24 mal 159 Euro plus 752,10 Euro).