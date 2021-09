Dacia Duster Facelift (2021): Test, SUV, Motor, Preis

orgestellt wurde der II im Jahr 2017, jetzt kommt das Facelift. Wobei man das zumindest von der Seite kaum sieht. Am leichtesten ist es zu erkennen anhand derder Heckleuchten. Das Y-Motiv zieht sich durchs ganze Auto, findet sich auch bei den Frontleuchten, jetzt mitfür Abblendlicht und Blinker.

Zentrale Neuheit ist die Topversion TCe 150 mit– zuvor gab es mit Automatik nur den Diesel . Leider kommt der Automatik-Benziner im Gegensatz zum Diesel aber ausschließlich mit. Wer den mit 1500 Kilogramm Anhängelast recht zugkräftigen 4x4 will, muss zum manuell geschalteten TCe 150 greifen. Fahren wir eine Runde im neuen Top-: Mitliegt er 1300 Euro über dem Vorgänger, aber er bietetund kommt stets in Prestige-Ausstattung mit neuem 8-Zoll-Navi (einen Zoll mehr), Heckkamera, Totwinkelwarner, Fahrersitz mit Lordosenstütze, abgedunkelten Scheiben hinten und Klimaautomatik.

Besser: Die Durchzugsschwäche älterer Dacia-Benziner hat der 1.3er abgelegt – spritzig ist er aber nicht.

Gegenüber unserem 2018er Dauertest-Duster sind sechs Dinge verbessert: 1. Die, vor allem im Prestige mit Lordosenstütze. Die breitere, längs verschiebbare Armlehne sorgt ebenfalls für mehr Komfort. 2. Die Knöpfe für Tempomat/Begrenzer sitzen nicht mehr zwischen den Sitzen (!), sondern im Lenkrad, also im Fahrer-Blickfeld. 3. Denwürde noch immer kaum jemand als spritzig bezeichnen, aber die Durchzugsschwäche älterer Duster-Benziner ist Vergangenheit. 4. Obwohl an der elektrischen Lenkung nur die Lenkwiderstände oberhalb von 70 km/h heraufgesetzt wurden, wirkt sie subjektiv weniger schwammig. Für diese eher komfortorientierte Sorte Auto passt sie jetzt bestens. 5. Das unwillige Warmstartverhalten alter Duster-Benziner ist passé, der neue springt immer an. 6. Die, bislang war es eher milchig. Und als letzter Pluspunkt: Der Doppelkuppler schaltet zwar nicht weich, aber weniger ruppig als etwa der unseres Dauertest-Captur.