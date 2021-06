Seit 2017 baut Dacia die zweite Generation des Duster . Zeit also, dem SUV ein Facelift zu gönnen – und das wurde jetzt vorgestellt. Getreu dem Motto "never change a running system" gibt es nur leichte Änderungen. Die wichtigsten sind: überarbeitete Lichtsignaturen vorn und hinten, ein aktualisiertes Infotainment und behutsame Modifikationen im Innenraum.

Außerdem kehrt die Automatik zurück, allerdings nur für den stärksten Benziner mit Frontantrieb. Marktstart für den überarbeiteten Duster soll schon im September 2021 sein. Die Preise dürften etwa auf dem Niveau des Vorgängers bleiben, der bei 11.990 Euro startet.

Die größte optische Veränderung betrifft die Lichtsignaturen vorn und hinten. Die Scheinwerfer bekommen ein neues Tagfahrlicht in Form eines liegenden Y wie beim neuen Sandero , optional lässt sich auch das Abblendlicht in LED-Technik bestellen. Überraschenderweise trägt das Facelift aber noch das alte Dacia-Logo, obwohl erst vor Kurzem die neue Version vorgestellt wurde . Die Rückleuchten behalten zwar ihre viereckige Form, sie übernehmen aber ebenfalls die Y-Signatur. Außerdem wächst der Dachkantenspoiler am Heck. Zusammen mit den neuen, aerodynamisch optimierten Felgen (16 und 17 Zoll) sorgt das für mehr Effizienz – beim Allradmodell sollen so ganze 5,9 Gramm CO2 pro Kilometer eingespart werden.

Bei den Abmessungen des neuen Dacia Duster gibt es keine Veränderungen im Vergleich zum Vorgänger:

• Länge: 4341 mm

• Breite (mit Außenspiegeln): 2052 mm

• Höhe (mit Dachreling): 1693 mm (1682 mm mit Allrad)

• Radstand: 2673 mm (2676 mm mit Allrad)

• Kofferraumvolumen: 478–1623 l (467–1614 l mit Allrad)



Im Innenraum spendiert Dacia dem Facelift neue Polster und schlankere Kopfstützen für die Vordersitze, das soll die Sicht nach hinten verbessern.Bislang gab es nur eine nach vorn klappbare Armlehne am Fahrersitz. Die neue Lösung kommt in den höheren Ausstattungen auch mit zwei USB-Anschlüssen für die Passagiere auf der Rückbank. Die zweite sichtbare Veränderung ist dasmit neuer Software im Hintergrund. Der Touchscreen misst jetzt immer acht Zoll und kommt mit Smartphone-Anbindung , in der höheren Variante "Media Nav" sogar kabellos. Dann ist, wie der Name schon andeutet, auch ein Navigationssystem an Bord. Außerdem kann man sich Verbrauchs- und Fahrzeugdaten anzeigen lassen; die Allradversion hat zusätzlich den 4WD-Monitor, der wichtige Parameter fürs Gelände bereithält. Dazu zählen die Seitenneigung, die Neigung an Steigungen und Gefällen, ein Höhenmesser und natürlich ein Kompass.